Kroužky pro děti stojí tisíce a podraží

„Cenu plánujeme zvýšit do 10 procent u kroužků, kde je velký zájem. Záleží to na poptávce. Důvodem je zdražování vstupů do organizací, které s dětmi navštěvujeme v rámci aktivit, energií a také nákla­dů na externisty, které nejsou pokryté z veřejných zdrojů,“ uvedl ředitel SVČ Lužánky Jan Ondroušek.