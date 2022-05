Je potřeba vytvořit model zavedení specializovaných pozic do škol, nabádá EDUin

Ministerstvo školství by podle neziskové organizace EDUin mělo pro školy vytvořit model postupného zavedení systému specializovaných pozic, jako jsou školní psychologové či sociální pedagogové. Organizace to doporučila ve svém Auditu vzdělávacího systému. Vláda by podle ní měla nalézt i nový způsob meziresortní spolupráce ve vztahu k dětem ze sociálně slabých rodin, které mají problémy se vzděláváním.