Institut připravil web s dalšími návody pro začleňování ukrajinských žáků do škol

V prvních dnech a týdnech po příchodu cizince do školy by se jeho výuka měla zaměřovat hlavně na osvojení základů češtiny. Důraz má být zpočátku hlavně na nejnutnější slovní zásobu a fráze pro život ve škole. Základem má být ústní komunikace, gramatika má mít jen podpůrnou funkci a nemá se učit bez kontextu, jak doporučil institut.

Učitelé by podle něj měli žáka zapojit do učení ve všech předmětech, i když je jasné, že zpočátku nebude schopen plnit úkoly stejně jako jeho čeští spolužáci. Neměli by mu zakazovat číst a psát v jeho rodném jazyce, ale zároveň by mu měli doporučit jednoduchou četbu v češtině.