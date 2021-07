Hubbleův teleskop zpět v akci. Zachytil i tanec galaxií

These early snapshots of the bizarre galaxies ARP-MADORE2115-273 (left) and ARP-MADORE0002-503 (right) demonstrate the return of @Hubble_Space to full science operations.



🔗https://t.co/aw6ha9qoHV



Credit: @NASA / @ESA @stsci, Julianne Dalcanton ( @UW ), Alyssa Pagan (STScI) pic.twitter.com/Byn64wo15j