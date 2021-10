Gymnázia mohou od příštího roku modernizovat výuku informatiky. Učitelé ale chybějí

MŠMT ještě doplnilo, že podobně jako v případě základních škol i pro gymnázia plánuje tzv. velkou revizi vzdělávacích plánů, která by se měla týkat změn i v dalších předmětech. Pro ZŠ by revize měla být hotová do září 2024. „Úpravy pro gymnázia by na to měly navazovat,“ poznamenal ředitel odboru komunikace ministerstva Ondřej Macura.