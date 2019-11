Experti z univerzity zachraňují staleté mosty

Unikátní testování je součástí spolupráce školy s partnerskou univerzitou v belgickém Gentu. Regionální tratě, nejen v Belgii, ale i v Česku, se potýkají s nýtovanými konstrukcemi mnohdy sto let starých železničních mostů. Ty jsou sice v dobrém stavu, ale neobstojí při vyšší provozní zátěži a vyšší rychlosti vlaků.

Dynamický zkušební stav Výukového a výzkumného centra v dopravě, na kterém se belgický most testuje, je zařízení na špičkové evropské úrovni. Umožňuje výzkumníkům staticky a dynamicky zatěžovat konstrukce z oceli, betonu i dalších materiálů a různých rozměrů. Právě testovaný most po dokončení experimentů poputuje na konci listopadu zpět do Belgie.