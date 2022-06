Experti předali Gazdíkovi návrh koncepce pro změnu výuky v ZŠ

Koncepce se stane podkladem pro změnu obsahu učiva, kterou připraví NPI. Školy by podle nových učebních plánů mohly učit od září 2024, povinně by s tím pak měly začít od roku 2025.

Vzdělávání v základních školách by se podle předsedy expertního panelu Jana Jiterského mělo do budoucna zaměřit na rozvoj tzv. klíčových kompetencí. Jako kompetence označují odborníci soubor znalostí, schopností a názorů.

První verze nového vzdělávacího programu pro ZŠ by měla být hotová na jaře příštího roku 2023 a nový učební plán by měl být schválený na podzim 2023.

„Chceme, aby škola nebyla pro děti místem, kam musí, ale kam chtějí. To je to zásadní, co by mělo být osou budoucího vzdělávání. Věříme, že plánované změny mají šanci atmosféru ve školách proměnit a vzdělávání více zaměřit na rozvoj každého žáka a jeho potenciálu,“ prohlásil ministr.

Po středečním předání stručné verze návrhu koncepce by v řádu dnů mělo vedení úřadu dostat k dispozici také celý asi 90stránkový dokument. Vedení MŠMT by mělo koncepci schválit do konce července.