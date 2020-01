Erupce Vesuvu proměnila mozek oběti ve sklo

Tma a extrémní chlad škodí mozku, tvrdí Němci po analýze dlouhých pobytů v Antarktidě

Věda a školy

Dlouhodobý pobyt v extrémním prostředí Antarktidy pravděpodobně škodí mozku, uvádějí v aktuálním vydání odborného časopisu The New England Journal of Medicine...