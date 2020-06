Draží se unikátní fotka ledovce, který poslal ke dnu Titanic

Zeměpisné souřadnice 41° 50' severní šířky a 49° 50' západní délky zapsané Woodem ukazující polohu ledové masy, taktéž i vzhled ledovce velmi se podobající nákresům od námořníků z Titaniku - to vše jasně naznačuje, že skutečně může jít o jeden a ten samý kus mořského ledu.

Vrak Titaniku se totiž v roce 1985 našel na souřadnicích 41° 43' 55" severní šířky a 49° 56' 45" západní délky, a to asi čtyři kilometry pod hladinou severního Atlantiku a 500 km od břehů kanadského Newfoundlandu.

Jakmile dorazil do New Yorku, Wood nechal snímek vyvolat a poslal jej pradědečkovi spolu s dopisem, ve kterém uvedl, že to byl právě ledovec, který poslal ke dnu slavný Titanic. „...Etonian uhání před vichrem a ledovcem, který potopil Titanic,“ napsal mimo jiné.