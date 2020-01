Díky olomouckému vědci míří do ČR speciální grant. Otestuje nový materiál na ukládání energie

Zásluhou fyzikálního chemika Michala Otyepky z Univerzity Palackého v Olomouci míří do Česka první grant Evropské výzkumné rady (ERC) Proof of Concept v hodnotě 3,7 milionu Kč na podporu přenosu výsledků výzkumu do praxe. Cílem je připravit množství nového uhlíkového elektrodového materiálu a spolu s komerčním partnerem ověřit jeho využití v zařízeních pro ukládání energie – superkondenzátorech.