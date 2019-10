Co se děje s darovanou krví? Lékaři ji rozdělí, destičky se musí neustále natřásat

Funguje tak, že odebere dárci plnou krev a odvede ji do takzvané odstředivky. Odstředivou silou dokáže tento přístroj oddělit jen jednu konkrétní složku krve, nejčastěji krevní destičky. „Bez většího zásahu do těla dárce je tak možné si ponechat jen jednu potřebnou látku, tu odvést do samostatného vaku a zbytek vrátit hadičkami zpět do oběhu dárce,“ vysvětluje vedoucí aferetického oddělení Zdenka Gašová ÚHKT.