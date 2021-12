Český Rom v Británii převzal prestižní cenu pro pedagogy

Toráka a Mayesovou ocenila organizace The Teaching Awards Trust za jejich společný projekt s názvem The Roma - Narrowing the Gap Team (Romové - tým pro zmírňování znevýhodnění). Vznikl za spolupráce organizace Compas a střední školy Queen Katherine Academy, kterou řídí Mayesová. Cílem projektu je motivovat romské studenty k dalšímu vzdělávání.