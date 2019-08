fš, Novinky

Odborníci tvrdí, že důsledky globálního oteplování se projevují i na Západoantarktickém ledovém příkrovu. Tento štít by se tak mohl rozpadnout, což by způsobilo celosvětově zvýšení hladiny moře. Řada pobřežních měst včetně třeba New Yorku by se v budoucnu potopila, varuje odborný magazín Science Advances.

Tisíce větrných turbín?

Aby se tomu zabránilo, navrhuje nová studie použít 12 tisíc větrných turbín, které by pumpovaly mořskou vodu na povrch Antarktidy – voda by se proměnila ve sníh, který by se následně stříkal na dva ledovce na západním pobřeží Antarktidy.

Během deseti let by se tak podle německého spoluautora studie Anderse Levermanna z postupimského výzkumného ústavu Potsdam Institute for Climate Impact Research vytvořilo až 7,4 bilionu tun sněhu, čímž by hladina moře klesla o dva centimetry. Umělý sníh by přitom tlačil ledovec směrem dolů, což by zlepšilo jeho stabilitu. Jak by byly turbíny poháněny, není jasné.

Jiný výzkum naznačuje, že teplé mořské proudy podemílají ledovce zespodu. To podnítilo nápad vybudovat cosi jako obří podvodní val, aby se zabránilo prosakování vody pod šelfové ledovce.

Něco podobného i v Arktidě

S podobným návrhem přišel i americký fyzik Steven Desch z Arizona State University, a to na opětovné zmrazení Arktidy.

Jeho myšlenka spočívá v použití větrem poháněných čerpadel, která by na tomto severu stříkala vodu na povrch mořského ledu, kde by zmrzla a zahustila tak ledovou pokrývku.