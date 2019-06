fš, Novinky, ČTK

Jde o třetí cestu rakety Falcon Heavy, která je nejsilnějším nosičem současnosti. Společnost SpaceX vizionáře Elona Muska označila aktuální start za jeden z nejnáročnějších, o jaký se firma kdy pokusila. Nesla i náklad ministerstva obrany USA.

Deployment of GPIM confirmed — SpaceX (@SpaceX) 25. června 2019

Deployment of the COSMIC-2 constellation confirmed! Second stage in coast phase; webcast will return in ~20 minutes for second stage engine restart → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/Afix9JGZh5 — SpaceX (@SpaceX) 25. června 2019

Pád centrálního stupně do oceánu



Společnost na Twitteru postupně uvádí informace o odpojování a „usazování“ satelitů do jejich oběžných drah – konkrétně na tři různé orbity – pomocí horního raketového stupně.

Start rakety Falcon Heavy s 24 satelity

FOTO: Reuters

Oba již dříve využité boční stupně rakety přistály na Přistávacích plochách 1 a 2 na floridském mysu Canaveral. Ovšem nový centrální stupeň takový úspěch nemá – na autonomní plošinu v Atlantiku jménem Of Course I Still Love You se podle portálu Space.com centrální část prvního stupně nestrefila a zřítila se do vody.

Falcon Heavy’s side boosters have landed at SpaceX Landing Zones 1 and 2! — SpaceX (@SpaceX) 25. června 2019

První dva lety

První testovací let nejsilnější nosné rakety provedla SpaceX loni v únoru. V nákladovém prostoru tehdy Falcon Heavy měla elektromobil Tesla Roadster, který pak obíhal po dráze kolem Slunce.

Letos v dubnu podnikla raketa Falcon Heavy svůj první komerční let. Na oběžnou dráhu vynesla saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A.

Návrat z ISS rovněž v úterý

Ve stejný den jako třetí start Falcon Heavy, tedy v úterý 25. června, přistál v kazašské stepi návratový modul lodi Sojuz, v němž se z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zpět na Zemi vrátili Američanka Anne McClainová, Kanaďan David Saint-Jacques a Rus Oleg Kononěnko.

Tříčlenná skupina, která na oběžné dráze Země strávila 204 dní, podle amerického vesmírného úřadu NASA bezpečně přistála v 4:47 SELČ.

Video

Návrat z ISS

zdroj: AP

Před odletem předal Kononěnko velení nad ISS svému ruskému kolegovi Alexeji Ovčininovi. Na ISS bude nyní měsíc jen tříčlenná posádka, kterou tvoří ještě Američané Nick Hague a Christina Kochová.

Ke stanici 20. července odletí Američan Andrew Morgan, Rus Alexandr Skvorcov a Ital Luca Parmitano.