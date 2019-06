Himálaj s nejvyšší horou světa Mount Everestem od roku 2000 ztrácí svou ledovou pokrývku tempem jedno procento ročně. „Množství (ztraceného) ledu je děsivé, ale co je ještě děsivější, je tempo tání,” poznamenal glaciolog Josh Maurer z Kolumbijské univerzity v USA, hlavní autor studie.

Pohoří je díky své bílé pokrývce považováno za zemský „třetí pól”. V současnosti má už ale jen 72 procent množství ledu z roku 1975. Podle studie navíc každoročně ztratí 7,5 miliard tun ledu, což je znatelně více v porovnání se 3,9 miliardami ročních ztrát v letech 1975 až 2000.

#Stayinformed #Science Declassified Cold War–era spy satellite film shows that the melting of hundreds of Himalayan glaciers has sped up in recent decades. https://t.co/Eq2SVKgDrk via - @ScienceNews https://t.co/cQKteaP52c

Tání himálajských ledovců nepřispívá ke zvyšování hladiny oceánů, neboť v poměru s odtáváním v Antarktidě a Grónsku je nicotné – tento týden přinesl poměrně alarmující snímek, na němž je právě v Grónsku vidět psí spřežení brodící se vodou na tajícím mořském ledu.

„Ztráta ledu nezvyšuje hladiny moří, avšak znamená budoucí nestabilitu dodávek vody – jak její přebytky, tak nedostatky – pro miliony lidí v regionu, kteří závisí na elektřině vyrobené ve vodních elektrárnách, zemědělství či zásobování pitnou vodou,” řekl spoluautor studie, profesor geochemie Jörg Schäfer.

The thinning of the cryosphere continues: Cold War “spy satellite” images help establish that Himalayan glaciers have lost c. 8bn tonnes of ice annually since 2000 (double the 1975-2000 rate). Our War on Cold is also a human catastrophe. #climatebreakdown https://t.co/3yQXd5kKe0