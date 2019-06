Inovace vždy začíná v člověku, tvrdí šéf inovačního centra Vilém Růžička

Středočeský kraj oznámil svou ambici stát se inovačním lídrem ČR. Co to přesně znamená? Znamená to naplno využít inovačního potenciálu, který máme v regionálních firmách, vědecko-výzkumných organizacích a hlavně v lidech. Protože inovace začíná v člověku, touhou něco změnit. V rozhovoru pro Novinky to prohlásil Vilém Růžička, ředitel Středočeského inovačního centra (SIC). Vyzdvihl i důležitost mezioborové spolupráce.