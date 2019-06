fš, Novinky, ČTK, BBC, Právo

Startovací rampa rakety se nacházela na obrovském poloponorném plavidle ve Žlutém moři. Raketa vynesla sedm komunikačních, meteorologických a dalších družic.

Poměrně malá, sotva 21metrová raketa Dlouhý pochod 11 byla speciálně navržena k rychlým startům z mobilních odpalovacích plošin. Do kosmu vynesla mimo jiné družici, která se bude využívat k předpovídání tajfunů.

Čína poprvé vyslala do kosmu raketu, která odstartovala z moře.

FOTO: AP

Podle agentury AP šlo už o 306. misi nějakého stroje řady Dlouhý pochod.

Výhodnější způsob

Jak upřesnil deník The South China Morning Post, Čína není první zemí, která vypustila vesmírnou raketu z moře. Už na konci 90. let tak v rámci společného projektu z plošiny Sea Launch v Tichém oceánu učinily Spojené státy, Rusko, Norsko a Ukrajina.

Takovéto starty mají oproti těm běžnějším z pevniny přinášet několik výhod. Kupříkladu čím blíže k rovníku se start bude konat, tím vyšší může raketa nabrat rychlost, píše AP. To také snižuje množství energie potřebné pro vstup do vesmíru, tím pádem je zapotřebí méně paliva. Má to být i levnější a bezpečnější.

Vypuštění rakety z plavidla na moři je dalším krokem ambiciózního čínského vesmírného programu. Po někdejším Sovětském svazu a USA se v roce 2003 stala Čína teprve třetí zemí, která dokázala vlastními silami vynést na oběžnou dráhu Země člověka.

Peking navíc plánuje zahájit na zemské orbitě stavbu vlastní obdoby Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), která by měla být kompletně hotová roku 2022.