fš, Novinky

Trpasličí planeta Pluto je asi 4,6 miliardy let stará a nevyskytuje se v blízkosti žádného plynného obra, který by ji mohl zahřívat přílivovými silami. Proto měl zdejší oceán před miliony let zamrznout, jenže důkazy naznačují, že tomu tak není.

Je skutečně pod povrchem této trpasličí planety oceán? Shoduje se více studií.

FOTO: Novinky/Reuters

O existenci oceánu na bývalé deváté planetě sluneční soustavy, překlasifikované na trpasličí v roce 2006, se spekulovalo již dříve.

Nová studie předpokládá izolační vrstvu plynných hydrátů, které jsou podobné ledovým pevným látkám a formují se, když jsou bubliny plynu – v tomto případě metanu – zachyceny mezi zmrzlými molekulami vody.

Snímek Pluta, který pořídila sonda New Horizon (2015). Oceán by se měl nacházet v oblasti Sputnik Planitia, tvarem připomíná srdce.

FOTO: NASA, Reuters

Počítačové simulace japonských expertů z Tokijského technologického institutu či Hokkaido University a jejich amerických kolegů z Kalifornské univerzity v Santa Cruz ukazují, že oceán s přítomnou vrstvou plynného hydrátu zamrzá poměrně nesnadno. Bez této vrstvy by však kompletně zamrzl již před stovkami milionů let.

Více oceánů v kosmu?

Teorie by podle agentury Reuters také mohla vysvětlit jedinečné složení atmosféry Pluta, která je bohatá na dusík, ale chudá právě na metan.

Vědci dále říkají, že jestliže mohou zmíněné izolační vrstvy plynných hydrátů uchránit podpovrchové oceány před definitivním zmrznutím, může být ve vesmíru více oceánů, než jsme se dosud domnívali.

Pod povrchem Pluta se ukrývá oceán

FOTO: Novinky/Reuters