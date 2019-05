fš, Novinky, ČTK

V programu JA Studentská firma mohou studenti středních a vyšších odborných škol, učilišť i gymnázií zakládat za dozoru učitelů a odborníků skutečné firmy. V soutěži pak mají možnost představit výrobky či služby, které jejich organizace nabízejí.

V aktuálním roce se klání zúčastnilo 43 subjektů.

Žáci reálně podnikají



Letos v soutěži zvítězila hradecká Kiš-Kiš s výrobkem Kišáček. Je to bavlněný ubrousek napuštěný včelím voskem. Díky tomu, že dobře drží tvar a je opakovaně použitelný, může podle studentů nahradit plastové sáčky na školní svačiny.

„Udělali velký kus práce. Dokázali to, že jejich firma reálně funguje a prodává. Prodali přes 850 výrobků,” uvedl k ocenění učitel vítězných studentů Zdeněk Pospíšil, který je podle svých slov ještě víc než ze samotné výhry nadšený z toho, že jeho žáci reálně podnikají.

Vítěze soutěže vybírala porota, v níž zasedli i vedoucí představitelé Raiffeisenbank či tuzemského zprostředkovatele práce Manpower Group, dále zástupce soukromé vysoké školy University of New York in Prague (UNYP) a europoslankyně Martina Dlabajová (za ANO).

Kiš-Kiš bude Česko zastupovat v evropském finále soutěže studentských firem v červenci ve Francii.

Organizace Junior Achievement funguje ve více než 120 zemích světa a letos oslaví 100. výročí vzniku. Česká pobočka byla založena roku 1992 a u jejího zrodu stál podnikatel Tomáš Baťa mladší, syn zakladatele obuvnické firmy Baťa Tomáše Bati.