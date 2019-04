fš, Novinky, ČTK

Rutinní statický test se zažehnutím motorů záchranného systému SuperDraco se podle agentury AP odehrál na floridském Mysu Canaveral v sobotu 20. dubna. Mluvčí tamní letecké základny Jim Williams sdělil, že při události nebyl nikdo zraněn. Dodal, že „anomálie“ byla zvládnuta.

Co se přesně stalo, zatím nebylo oficiálně oznámeno, nicméně list Florida Today jako jeden z prvních napsal, že z oblasti, kde se zkouška prováděla, stoupal vzhůru mohutný načervenalý oblak kouře – již ze vzdálenosti několika kilometrů naznačující, že se cosi nezdařilo.

Statement from SpaceX spokesperson on today’s Crew Dragon test anomaly at Cape Canaveral: pic.twitter.com/xaYnLADHpd — Stephen Clark (@StephenClark1) 20. dubna 2019

SpaceX poté vydala prohlášení: „SpaceX prováděla několik zkoušek motorů Crew Dragonu na našem testovacím stanovišti na Landing Zone 1 na Mysu Canaveral. První testy byly úspěšně dokončeny, ale finální testy vyústily v anomálii. Testy provádíme hlavně kvůli tomu, abychom zajistili, že naše systémy splňují přísné bezpečnostní standardy a abychom odhalili potíže ještě před startem.“

NASA has been notified about the results of the @SpaceX Static Fire Test and the anomaly that occurred during the final test. We will work closely to ensure we safely move forward with our Commercial Crew Program. pic.twitter.com/yE2J5yGzA7 — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 21. dubna 2019

„Týmy NASA a SpaceX vyhodnocují anomálii, ke které došlo v sobotu během části statického testu motoru SuperDraco lodi Dragon. Budeme to zkoumat, provedeme úpravy a budeme bezpečně postupovat vpřed s komerčním programem letů posádek,“ uvedl v prohlášení k události ředitel NASA Jim Bridenstine.

Nenávratné poškození vesmírného plavidla?

Samotný exemplář lodě Crew Dragon, který za sebou má úspěšný demonstrační let k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byl podle mnohých odborníků poškozen – a možná i nenávratně. O velmi vážném poškození píše i Florida Today, má to navíc potvrzovat i dané video.

Takto měl vypadat výbuch při neúspěšném testu motorů lodě Crew Dragon.

Již v neděli se na Twitteru objevilo neověřené video, které prokazovalo nezdařené výsledky testu. Podle něj došlo v kapsli během několika vteřin k silné explozi. Při dotazech na onen záběr firma SpaceX jen odkázala na své prohlášení. Server Business Insider však cituje odborníka, Erika Bergera z magazínu Ars Technica, který z různých indicií potvrdil pravost videa, byť konkrétní oficiální informace k němu ještě z patřičných míst zveřejněny nebyly.

Kvůli sobotnímu incidentu lze očekávat posunutí červencového termínu startu Crew Dragonu s posádkou.

Web NASA Spaceflight dále informoval, že v osudný den SpaceX prováděla tři testy motorů – první dva měly prověřit malé manévrovací motory Draco, ten třetí měl otestovat silné únikové motory SuperDraco. Šéf NASA Bridenstine potvrdil, že anomálie se objevila právě při testu motorů SuperDraco.

Kosmická loď Crew Dragon v hangáru u rakety Falcon 9. Ilustrační foto

FOTO: Steve Nesius, Reuters

Motory Draco i SuperDraco spalují oxid dusičitý a monomethylhydrazin, mají i společné nádrže. Tento druh paliva je toxický – a právě kvůli oxidu dusičitému byl vzniklý kouř načervenalý. Problém tedy mohl způsobit jak motor samotný, tak kupříkladu i výbuch nádrže.

Snaha zbavit se závislosti na ruských Sojuzech

Celkově jde o to, že loď Crew Dragon by měla po dlouhé době ukončit závislost Američanů na ruských lodích typu Sojuz při dopravě astronautů na kosmickou stanici ISS. Využívat je začali po ukončení letů raketoplánů v roce 2011. To se nyní má změnit díky soukromým společnostem SpaceX a Boeing.

Crew Dragon už v březnu absolvoval úspěšný testovací let k ISS a zpět na Zemi. Druhý let na orbitální komplex, tentokrát s posádkou, je zatím plánován na červenec. Je však možné, že se kvůli sobotnímu incidentu bude muset termín tohoto letu posunout. Mělo by jinak jít o první pilotovaný let soukromé společnosti v historii.

Zmíněný Boeing by měl svou loď CTS-100 Starliner předvést při testovacím letu bez posádky v srpnu – zde jde též o odklad. Let s přepravou posádky by pak měl následovat koncem letošního roku.