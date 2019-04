mcm, Právo

„Výzkum potvrzuje to, co si myslíme už dávno: špatná strava je zodpovědná za více úmrtí než kterýkoli jiný rizikový faktor,“ řekl Christopher Murray, jeden z autorů studie a ředitel ústavu pro zdravotní statistiku při University of Washington.

K rizikovým faktorům patří mj. vysoký krevní tlak nebo kouření.

Podpora plusu lepší než tažení proti minusu

Konkrétní důvody pro nevhodnost stravy se liší podle oblastí. V Číně, Japonsku a Thajsku je problémem příliš vysoká konzumace soli. V Indii, Brazílii, Rusku, ale i Německu a Spojených státech považují autoři studie za hlavní riziko nedostatek celozrnného pečiva.

Česko skončilo mezi zeměmi, kde měla špatná strava v roce 2017 za následek 249 až 313 úmrtí na každých sto tisíc obyvatel. Většina zemí spadajících do této kategorie se nachází v Africe a v jihozápadní Asii. V Evropě se v této kategorii nachází ještě Polsko, Chorvatsko či Albánie.

Ve většině zemí světa konzumují lidé příliš mnoho „špatných“ potravin, jako jsou sladké nápoje, červené maso, nasycené tuky a průmyslové poživatiny. Nízkou spotřebou celozrnného pečiva a ovoce či vysokým příjmem soli se prý dala vysvětlit plná polovina všech úmrtí na vadnou stravu. Nízká zůstává naopak konzumace „dobrých“ potravin, tj. ořechů, ovoce a zeleniny. Zdravotně se vady ve výživě projevují vznikem kardiovaskulárních onemocnění, rakovinou a cukrovkou II. typu.

Nejlépe si vedl Izrael

Podle doktora Ashkana Afshina z University of Washington ale není problémem ani tak sama konzumace „vadných“ jídel, jako spíše „nízká spotřeba zdravých potravin“. „Stravovací politiky zaměřené na podporu zdravého jezení mohou být přínosnější než tažení proti nezdravým jídlům,“ řekl Afshin.

Podle studie, která zpracovává údaje pro 195 zemí světa, jsou na tom se stravováním nejlépe Izraelci. Předloni tam na onemocnění vyvolaná špatnou stravou zemřelo na každých sto tisíc obyvatel jen necelých 89 lidí. Za nimi následuje Francie (89,1 úmrtí na 100 tisíc obyvatel), Španělsko, Andorra, Japonsko, Korea a Švýcarsko.

Nejhůře dopadl v tomto srovnání Uzbekistán, kde na každých sto tisíc obyvatel připadlo 891,8 úmrtí spjatých se špatnou potravou. Špatná strava má v této zemi na svědomí více než dvě pětiny všech úmrtí (43,7 procenta), zatímco v Izraeli jen 12,4 procenta. K zemím s nejvyšším počtem úmrtí kvůli špatné stravě patří dále Rusko, Ukrajina, Bělorusko, celá Střední Asie, Pákistán, Afghánistán, Indonésie, řada zemí střední a severní Afriky a také místa konfliktů, jako je Sýrie či Jemen.