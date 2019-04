fš, Novinky

„Úspěšně se podílíme na mnoha projektech v oblasti výzkumu vesmíru, proto si vážíme toho, že Andrew Feustel přijal naše pozvání. Jde o jeho třetí oficiální návštěvu Akademie věd i České republiky a jsme rádi, že tentokrát bude těžiště jeho programu v regionech,“ poznamenala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Program se totiž uskuteční nejen v Praze, ale i v Terezíně, Olomouci, Ostravě a Brně. Dané besedy pro veřejnost budou tlumočeny a přístupné zdarma.

Americký astronaut Andrew Feustel

FOTO: Akademie věd ČR

Feustel, který je oficiálně 494. člověkem, který se dostal na oběžnou dráhu, poděkoval organizátorům za pozvání a zdůraznil, že vše, co děláme mimo Zemi, děláme pro Zemi. Rád by inspiroval i české mladé lidi.

Cesty do vesmíru chce propagovat a rád by se přímo či nepřímo zúčastnil potenciálního dalšího vyslání člověka na Měsíc v následujících letech. Pobyt ve vesmíru prý nikdy není rutina. Základ je posouvání lidského poznání, i proto neodmítá možný výskyt jednoduchých forem života na Marsu. Uvidíme, co nám ukáží geologické a chemické průzkumy za pět či deset let, dodal na tiskové konferenci.

Aktuální tiskové konference se kromě Feustela a jeho ženy Indiry, která má české kořeny, účastní i předsedkyně Akademie věd a americký velvyslanec Stephen B. King. Maminka Indiry se narodila ve Znojmě a bydlela v Brně, nyní žije v Kanadě. Indira má v ČR stále několik příbuzných a učí se česky, takže astronautovo propojení s tuzemskem je vlastně její zásluha.

Neruda, krtek i kresba židovského chlapce v kosmu

Andrew Feustel z amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) navštívil Česko poprvé v roce 2009, a to po svém letu v raketoplánu Atlantis k Hubbleovu vesmírnému dalekohledu, při němž si do svého osobního balíčku přibalil Písně kosmické Jana Nerudy.

Andrew Feustel při výstupu do volného kosmu 14. června 2018

FOTO: Twitter Oleg Artemyev

Podruhé letěl roku 2011 v raketoplánu Endeavour – na ISS. Tehdy s sebou vzal symbol mnoha generací, postavičku Krtka od Zdeňka Milera, který se tak stal „českým astronautem“, jehož prostřednictvím se především děti a mládež seznámily s životem na oběžné dráze, jak připomněl Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Vzdělávací program Do kosmu s Krtkem funguje dodnes a zprostředkoval přenos informací i z třetího Feustelova letu v roce 2018, kdy astronaut strávil na kosmické stanici přes půl roku a v druhé polovině pobytu byl jejím velitelem. Tehdy s ním opět cestoval takzvaný Krtek astronaut – v menším provedení, jelikož v kabině lodě Sojuz bylo pro cestu na stanici méně místa než v raketoplánu.

S sebou vzal také kresbu židovského chlapce „Měsíční krajina“, kterou nadaný třináctiletý Petr Ginz nakreslil roku 1942 v terezínském ghettu.

Měsíční krajina. Obrázek z židovského ghetta

FOTO: Akademie věd ČR

Dokud strávil ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru. Jde tak podle AV ČR o jednoho z nezkušenějších astronautů na světě.