Tajemnou planetu Devět bychom mohli poprvé spatřit během příštích let

V roce 2016 oznámili astronomové z Kalifornského technologického institutu, že objevili devátou planetu sluneční soustavy, takzvanou planetu Devět. Prozatím zůstává neviditelná, během jedné dekády by se to ale podle těchto odborníků mohlo změnit a mohla by se pro nás stát pozorovatelnou.