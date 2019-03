Uvítací slavnostní ceremoniál na ISS je koncipován tak, jako kdyby na palubě Crew Dragonu byla standardní posádka.

Kanaďan David Saint-Jacques (vlevo) a Oleg Kononěnko prověřují Dragon

FOTO: NASA

Lidi by tato loď měla na orbitu, nedojde-li ke komplikacím, vzít již letos v červenci, nyní tam však v rámci testovací cesty kromě téměř 200 kilogramů nákladu dopravila jen figurínu se senzory. Přezdívá se jí Ripleyová podle hlavní hrdinky slavné filmové série Vetřelec.

U ISS stráví Crew Dragon asi pět dní, poté se vydá zpět k Zemi. Podle dosavadních plánů by měla přistát do vod Atlantského oceánu s pomocí padáků.

The hatch is open! At 8:07am ET, crew members aboard our orbiting laboratory opened the hatch between @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft and the @Space_Station. Watch: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/NKFisziToV