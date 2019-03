fš, Novinky

První trhlině odborníci z výzkumné organizace British Antarctic Survey se sídlem v Cambridgi říkají Chasm 1 (z angličtiny: Propast 1), druhá nese název Halloweenská prasklina.

Byl by to největší odlomený kus od Bruntova ledového šelfu za posledních více než 100 let.

NASA odhaduje, že oddělená masa ledu by po jejich spojení mohla mít až 1700 kilometrů čtverečních. Pro srovnání – Karlovarský kraj má rozlohu 3314 km² a město New York, které jako příklad zmínila agentura Reuters, necelých 784.

Britové se raději uchýlili do ústraní

Výše popsaný fenomén oddělení kusu ledu se nazývá ledovcové telení. Nastává k okamžiku, kdy se od ledovce odtrhne rozsáhlá ledová masa.

Britští vědci, kteří v oblasti pracují na své stanici Halley Research Station, se kvůli tomu podle informací od britské odborné rady Natural Environment Research Council museli raději přesunout pryč.

Uvnitř jiného antarktického ledovce, Thwaitesova, což je jeden z největších na světě, byl na konci ledna objeven masivní otvor. Podle NASA odpovídá rozloha jeskyně asi dvěma třetinám newyorského Manhattanu - ten má 59 km² - a ode dna má na výšku 300 metrů. Výzkumníky velikost prostoru zaskočila, je to další důkaz rychlejšího tání ledu a potenciální hrozba zvyšování hladiny oceánů.