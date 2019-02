Novinky, ČTK

O záměru postavit solární elektrárnu ve vesmíru informoval list čínského ministerstva vědy a technologií Science and Technology Daily.

Vyrobit těžký kolos přímo tam?



Jak sdělil vědec Pchang Č'-chao z Čínské akademie vesmírných technologií, hmotnost finální elektrárny by měla činit zhruba 1000 tun, což je více než dvojnásobek váhy Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Vedle problému s váhou zařízení odborníci řeší i otázku bezpečnosti posílaných paprsků.

Vědci zkoumají, zda by bylo možné elektrárnu vybudovat přímo ve vesmíru pomocí robotů a 3D tisku, aby se mohli vyhnout dopravě těžkých komponentů.

Solární technologie ve vesmíru by podle vědců mohla dodávat energii 99 procent času s šestinásobnou intenzitou v porovnání s pozemskými solárními elektrárnami. Energie z vesmírné solární stanice by se přeměňovala na mikrovlnný či laserový paprsek, který by byl odesílán na Zemi.

Čínské kosmické ambice

S ročním rozpočtem ve výši osmi miliard dolarů (182,6 miliardy Kč) chce druhá největší světová ekonomika soupeřit o hospodářskou, vojenskou a technologickou nadvládu. Víc do této sféry vydávají jen Spojené státy, píše agentura Bloomberg.

Zatímco ostatní státy své rozpočty na vesmírné programy spíše seškrtávají, Čína má v kosmu ambiciózní plány. Chystá se vybudovat vlastní vesmírnou stanici a dál bádat na Měsíci.

Po přistání na jeho odvrácené straně, kterým si zajistila světové prvenství, bude možná už příští rok zahájena mise, jejímž cílem bude dopravit na Zemi měsíční horniny.

Na odvrácené straně Měsíce vyklíčila semena bavlníku, která tam dopravila počátkem ledna čínská sonda Čchang-e 4. Je to úspěch, i když rostlina nepřežila noc. A podle stávajících plánů má v roce 2030 na Měsíci přistát první Číňan.