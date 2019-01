fš, Novinky

„Věříme, že za rok nabídneme kompletní léčbu rakoviny,“ cituje magazín Forbes Dana Aridora z biofarmaceutické společnosti Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi).

Jejich způsob léčby rakoviny má být účinný hned od prvního dne. „Bude trvat několik týdnů a nebude mít žádné nebo jen minimální vedlejší účinky, navíc za mnohem nižší náklady než většina jiných léků na trhu,“ poznamenal Aridor.

„Antibiotikum proti rakovině”

Výzkumníci svůj medikament nazvali MuTaTo (z anglického multi-target toxin, tedy toxin zaměřený na více cílů), podle nich má jít v podstatě o „lék na bázi antibiotika proti rakovině, de facto technologie narušení nejvyšší úrovně“.

A jaký má být léčebný postup? Izraelci hodlají používat kombinaci peptidů (chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou – pozn. red.), zacílených na rakovinu, a toxinu, který specifickým způsobem zlikviduje rakovinové buňky.

The Jerusalem Post píše, že Izraelci vyvíjené protirakovinné léky jsou založeny na takzvané technologii SoAP, která patří do skupiny metody fágového displeje. S tím vědci zavedli kódování DNA pro protein (který tak poslouží jako protilátka) do bakteriofága – viru, který infikuje bakterie. Bílkovina je pak zobrazena na povrchu fágu. Výzkumníci mohou používat tyto proteiny vykazující fágy pro otestování interakcí s jinými proteiny, sekvencemi DNA a malými molekulami.

Údajně lepší než výzkumy s Nobelovou cenou

Jiný tým vědců získal v loňském roce Nobelovu cenu za práci na fágovém displeji v řízeném vývoji nových proteinů, zejména při výrobě protilátek.

AEBi dělá něco podobného, ale právě s peptidy, sloučeninami dvou nebo více aminokyselin spojených v řetězci. Podle vedoucího izraelského týmu Ilana Morada mají peptidy několik výhod oproti různým protilátkám, a to včetně toho, že jsou menší, levnější a je snazší je produkovat a regulovat.

Podle studii zveřejněné ve vědecké databázi Elsevier's Science Direct hrají peptidová léčiva významnou roli v medicíně již od příchodu inzulinové terapie ve 20. letech minulého století.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace (WHO) odhaduje, že celosvětově případů rakoviny loni vzrostlo na 18,1 milionů nových, z toho 9,6 milionů bylo smrtelných. IARC uvádí, že rakovina postihne za života každého pátého muže a každou šestou ženu, přičemž kvůli této nemoci zemře každý osmý muž a každá jedenáctá žena.

Každé šesté úmrtí na světě je způsobeno nějakou formou zhoubného nádoru, tudíž rakovina je globálně druhou hlavní příčinou smrti – po kardiovaskulárních chorobách.

Navíc další loni ocenění nobelisté v závěru loňského roku varovali, že zcela vymýtit se rakovinu zřejmě nikdy nepodaří.