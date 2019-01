Asteroid narazil do Měsíce ve chvíli, kdy začínalo úplně zatmění. Asteroid, který měl v průměru asi 50 metrů, zasáhl část, která v té době byla už ve stínu Země.

Záblesk se podařilo zachytit několika pozorovatelům. Na fotografiích vypadá jako bílý bod zhruba o velikosti jednoho pixelu.

Very cool! A 50m-diameter asteroid hit the moon during yesterday’s total lunar eclipse. Several live stream recordings from around the world caught the event which was confirmed by professional astronomers https://t.co/t9btBUtDFk pic.twitter.com/eoBzaNdBz7