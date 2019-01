Japonská družice má v kosmu vytvořit umělý meteorický roj

Satelit japonské vesmírné společnosti JAXA úspěšně vstoupil na oběžnou dráhu Země. Podle agentury je navržen tak, aby vůbec poprvé napodobil meteorický roj – to znamená, že bude ve vysoké rychlosti vystřelovat centimetr velké kovové kuličky do zemské atmosféry. Dle webu listu The Japan Times k tomu dojde příští rok nad Hirošimou. Cílem je zejména ukázat lidem lépe viditelné „padající hvězdy“ a obyvatele pobavit.