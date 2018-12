Nejprve se objevila informace o odložení startu rakety New Shepard. Příčinou byly blíže nespecifikované potíže s pozemní infrastrukturou.

Krátce poté se ukázalo, že se v úterý neuskuteční ani ten původně dřívější let. SpaceX na svém Twitteru oznámila, že nepracují správně senzory prvního vzletového raketového stupně. Raketa Falcon i její náklad jsou prý v pořádku, k dalšímu pokusu o start má dojít den poté v prakticky stejný čas, tedy ve středu v 15:07 SEČ.

SpaceX team called a hold due to an out of family reading on first stage sensors. Vehicle and payload remain healthy; next launch attempt is tomorrow at 9:07 EST, 14:07 UTC.