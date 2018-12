Při zkušebním letu, který se uskutečnil nad Mohavskou pouští v Kalifornii, byl nejprve pilotovaný raketoplán vynesen do výšky nad 13 kilometrů mateřským letounem VMS (Virgin Mothership) Eve. Od něj se pak VSS (Virgin Spaceship) Unity uvolnil a po několika sekundách zažehl své raketové motory a pokračoval ve stoupání.

Při letu vzhůru raketoplán řízený dvoučlennou posádkou dosáhl rychlosti 3550 kilometrů za hodinu, tedy 2,9násobku rychlosti zvuku. Motory byly zažehnuté 60 vteřin. Po skončení letu stroj bezpečně přistál na Zemi.

„Ukázali jsme, že Virgin Galactic může skutečně otevřít vesmír světu,“ prohlásil po přistání raketoplánu Branson, který zkušebnímu letu přihlížel.

„Dnes (13. prosince) poprvé v historii vesmírná loď s posádkou, postavená k přepravě soukromých pasažérů, dosáhla vesmíru,“ dodal miliardář, který tedy sdílí názor americké armády, že vesmír začíná od 80 kilometrů nad povrchem.

Today really has been out of this world. It's a thumbs up for our astronauts from @richardbranson! Read more about today's historic space flight here https://t.co/UfG2FhOaSh pic.twitter.com/GYZXEUIHh9