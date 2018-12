fš, Novinky

Pičugin se narodil roku 1951 v ruské části SSSR ve městě Tomsk. Prý našel způsob, jak uchránit těla mrtvých tím, že je zmrazí tak, aby je šlo oživit – avšak až poté, co lidé učiní další značné vědecké pokroky.

Usmyslel si to podle britského listu The Daily Mail už v roce 1975 během svých studií, působil pak 20 let v laboratoři v ukrajinském Charkově. V roce 1999 nastoupil na Kalifornskou univerzitu v Los Angeles, v letech 2001 až 2007 byl jedním z hlavních výzkumníků amerického Institutu kryoniky. Od roku 2011 pracoval pro moskevskou kryokonzervační firmu KrioRus.

Zemřel v Charkově na následky hypotermie, bylo -7 stupňů Celsia. Tudíž jeho tělo se už našlo ve zmrzlém stavu, což vědě napomohlo. Neobvyklé okolnosti smrti – ležel celou noc v blízkosti svého domu – pomohly zachránit mozek po infarktu. Úřady sice nejprve úmrtí vyšetřovaly, ale pak prý s vědci spolupracovaly, aby se mozek stihl uskladnit včas.

Po staletích probudit a vložit do jiného těla?

Někteří vědci trvdí, že po několika desetiletích nebo i staletích probuzený mozek by se mohl implantovat do jiného těla. Pro některé to je sci-fi, noční můra i děsivá urážka přírody, pro jiné realistická vyhlídka či dokonce krok k věčnému životu.

Kryonika (hibernace) je způsob uchovávání lidí či zvířat, kteří nemohou být udrženi naživu současnou medicínou, dokud nebude možná jejich resuscitace někdy v budoucnu. V současné době je kryoprezervace nevratná, což znamená, že jednou zesnulí nemohou být přivedeni k životu. Smyslem kryoniky je, že lidé, kteří jsou podle současných medicínských definic mrtví, nemusejí být mrtvi dle těch budoucích.



„Pokud se někdo, kdo s ním pracoval, učil skutečně dobře, lze vlastně říci, že Pičugin možná ještě žije,“ poznamenala podle webu News Beezer společnost KrioRus.

Při teplotě -196 °C s desítkami dalších lidí

KrioRus mozek doktora Pičugina vyjmula a zmrazila v chemickém procesu, který vědec vymyslel právě pro tento účel. Mozek byl naplněn chemickým koktejlem dle jeho postupu. Uložen byl pro budoucí generace v hlubokém mrazu.

Země byla, je a bude planetou barbarů a idiotů. Pokud se lidstvo zničí, nikdo již nebude moci přidat kapalný dusík a tělo rozmrzne. Jurij Pičugin

Obecně se tato hibernace provádí specifickým způsobem. Nejprve se z těla odstraní krev, tělo se následně pomalu zmrazuje při -40 stupních Celsia, dále při -80 °C a nakonec je celé či jeho část (v tomto případě jen mozek) ponořeno do kapalného dusíku při teplotě -196 stupňů. Tak bylo naloženo i s Pičuginovým mozkem, byť řekl, že to nechce, jak připomíná The Daily Mail.

Aktuálně je jeho mozek kryogenně zmrazen v takzvané Dewarově nádobě ve skladu u Moskvy, a to spolu s 66 dalšími lidmi a 32 domácími mazlíčky včetně koček, psů a papouška. Všichni tam pomyslně čekají na návrat k životu.

Náklady na udržení lidského těla dle zmiňované společnosti jsou celkem 36 tisíc dolarů (přes 815 tisíc korun), mozku jen 18 tisíc dolarů (necelých 408 tisíc Kč), pro domácí trh to je levnější, poznamenal Daily Mail. Psi a kočky stojí 10 tisíc dolarů (226 tisíc Kč).

Podepsal smlouvu

Proč ale byl Pičuginův mozek zachráněn, když sám před dvěma lety řekl, že to nechce podstoupit? „Nikoli proto, že nevěřím v úspěch kryoniky jako vědecké technologie. Jsem hluboce zklamaný lidstvem,“ objasnil tehdy podle deníku The Sun.

Kryoprezervace jeho mozku však nyní proběhla proto, že v roce 2012 podepsal smlouvu – a nezrušil ji. Jeho syn, vědec působící v Kanadě, o smlouvě podle informací od firmy KrioRus ví a nemá s ní problém. To, že Jurij Pičugin předloni vyjádřil přání, aby nebyl zachován, nicméně vyvolává otázky z hlediska etiky.

„Země byla, je a bude planetou barbarů a idiotů,“ prohlásil Pičugin v roce 2016. „Pokud se lidstvo zničí, řekněme, za 27 let, nikdo již nebude moci správně přidat tekutý dusík a tělo rozmrzne.“

Rovněž ale dodal, že kdyby lidstvo přežilo, jednoho dne budou vyvinuty potřebné nanotechnologie, což umožní resuscitaci těch, kteří byli kryogenně zmrazeni.