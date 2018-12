První stupeň se sice oddělil podle plánu, ale při manévru, který jej měl navést na přistávací zónu, se vymkl kontrole a roztočil se. Místo na zemi skončil v moři. Skončila tak série dvanácti úspěšných návratů prvního stupně.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7

„Hydraulická pumpa stabilizátorů se zpozdila, takže Falcon přistál na moři,” uvedl zakladatel SpaceX Elon Musk. „Motory stabilizovaly rotaci rakety včas a umožnily přistání ve vodě. Lodě jsou na cestě zachránit Falcon,” uvedl Musk.

Podle něj se nezdá, že by byl první stupeň poškozen. Dokonce dál vysílá data. Otázkou ale je, zda bude možné zařízení znovu použít.

Grid fin hydraulic pump stalled, so Falcon landed just out to sea. Appears to be undamaged & is transmitting data. Recovery ship dispatched.