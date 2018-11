Ozonová vrstva se uzdravuje, hlásí vědci

Ozonová vrstva se z vlivu škodlivých látek, které zejména od konce 70. let minulého století způsobovaly její úbytek, nyní zotavuje. Vyplývá to ze zprávy OSN, která se v pondělí zveřejnila na vědecké konferenci v ekvádorském Quitu. Vrstva ozonu by dle zprávy měla být na severní polokouli kompletní ve 30. letech, na jižní do poloviny století. Nad Antarktidou by měla díra zmizet do roku 2060.