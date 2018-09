V sobotu večer našeho času se má první exemplář nazvaný System 001 vyslat nedaleko San Francisca do Tichého oceánu. Na webu se odpočítává start mise.

Cílem je dopravit jej do takzvané Velké tichomořské odpadkové skvrny (Great Pacific Garbage Patch), což je oblast mezi Kalifornií a Havají se zvýšenou koncentrací mořského odpadu, který se zde nahromadil v severním tichomořském koloběhu. Má tam být zhruba 1,8 biliónů kusů plastů. Zde se právě naplno prověří funkčnost a efektivnost nového systému.

Everything still looking good for @TheOceanCleanup launch this Saturday at noon Pacific time. Great Pacific Garbage Patch, here were come. pic.twitter.com/y1xev9QYap