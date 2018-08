Osmačtyřicetiletý Američan poté, co se mu do krevního oběhu ze psích slin dostala bakterie Capnocytophaga canimorsus, trpěl sepsí neboli otravou krve. Jde o bakterii, vyskytující se u psů i koček, která může vyvolat u lidí život ohrožující infekci.

Když pak na infekci začal Manteufelův organismus reagovat takzvaným septickým šokem, jeho žena Dawn přivolala lékařskou pomoc, napsala agentura Reuters. Podle jejích slov byl manžel v kontaktu se psy prakticky celý život a až do oné kritické chvíle se nic nestalo.

Jak infekce probíhala a jak se projevila? Nejprve horečkami a zvracením, sepse však nakonec způsobila, že Manteufelovi se na těle objevilo několik krevních skvrn, které vypadaly jako modřiny – konkrétně zejména na hrudi a obličeji, ale i na zbytku těla.

Lékaři se pokusili zastavit infekci šířením antibiotiky. Jenže to zablokovalo průtok krve a způsobilo, že některé tkáně i svaly odumřely.

Podle novin The Washington Post tudíž následně museli amputovat muži nohy od kolen dolů, stejně tak i části rukou s dlaněmi, aby mu zachránili život.

