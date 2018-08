fš, Novinky

V odborném článku od Antarctic Science stojí, že na fotografiích z Île aux Cochons pořízených v letech 2015 a 2017 je pouze 60 tisíc párů tučňáků patagonských (Aptenodytes patagonicus), což je o půl miliónu párů méně, než kolik se jich zaznamenalo na konci 80. let.

Zmiňovaná tradiční kolonie těchto tučňáků se nachází v jihozápadním Indickém oceánu, jak je vidět na mapě. Obecně všichni ostatní jedinci Aptenodytes patagonicus (existují dva poddruhy) hnízdí v oblastech takzvané Antarktické konvergence, což je cirkumpolární mořský pás obklopující Antarktidu.

Île aux Cochons (Prasečí ostrov) je nejzápadnější z Crozetových ostrovů. Neobydlený ostrov s přibližnými rozměry 8×10 km je součástí Francouzských jižních a antarktických území (francouzské zámořské teritorium, které je přidruženým územím Evropské unie). Masiv ostrova tvoří vyhaslý stratovulkán. Původně nasazená prasata, která dala ostrovu jméno, byla vybita. Zato je ostrov velkým hnízdištěm mořských ptáků, hlavně různých druhů tučňáků nebo albatrosů. Žijí zde také tuleni. Rozhodnutím BirdLife International byl vyhlášen za významnou ptačí oblast (IBA). Mohl by se tak rovněž jmenovat „Tučňáčí ostrov“ či spíše „Ptačí ostrov“, protože na daném území už je Île des Pingouins (ostrov Tučňáků).

Zánik druhu?

Podle vědců není znám přesný důvod, proč zde zůstalo v porovnání s dřívějškem jen něco přes desetinu tučňáků patagonských.

Tučňáci patagonští

Již v únoru zveřejněný jiný výzkum, o kterém informoval mimo jiné list The Guardian, říká, že některé populace ptáků by mohly být ohroženy změnou klimatu. Do konce století by dokonce tento druh tučňáka mohl i vymizet.

Tučňák patagonský je po vzhledově velmi podobném tučňáku císařském druhým největším tučňákem na světě. Vážit může od 9,3 kg (samice) až po 17 kilogramů. Dospělý samec, má-li dostatek potravy, výjimečně až 21 kg. Obvykle dorůstají do výšky 85–95 cm.