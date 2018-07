Radek Plavecký, Právo

Stavbu nové školy si vynutil dramatický nárůst počtu dětí, které se do stávající školy v Líbeznicích v posledních letech hlásí.

„Spolupráci a dohodu všech obcí vnímám se všemi těžkostmi na cestě jako pozoruhodný úkaz. Pokud by se jediná obec odvrátila, znamenalo by to konec celého řešení. Příští rok by muselo nastat losování o tom, kdo do školy z prvňáčků nakonec nastoupí. Podařilo se najít východisko ze skutečně kritické situace,“ komentoval jednání o stavbě starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS).

Kapacita nového pavilónu je až 600 žáků ve 20 učebnách.

Už blížící se školní rok 2018/2019 bude pro líbeznickou školu krizový a učit se bude nejen ve stávajících budovách, ale i v komunitním centru Archa. „Zároveň přestavíme nynější sborovnu na novou učebnu. Učitelé se budou celý rok potkávat v provizorně upravených dílnách,“ potvrdila ředitelka základní školy Ivana Pekárková.

Nová škola má sloužit dětem z Měšic, Baště, Předboje, Nové Vsi, Zlonína, Bořanovic a Líbeznic. První učebny nové školy by měly sloužit už od 1. září 2019 a celý projekt by měl být dokončen v lednu 2020.

„Kapacita nového pavilónu je až 600 žáků ve 20 učebnách, kuchyň a jídelna pro celý areál s výdejem až 1500 jídel denně. Tyto nové kapacity samozřejmě vyžadují adekvátní dopravní obslužnost, proto je podél školy vytvořena nová komunikace s téměř stovkou parkovacích stání i točna školního autobusu,“ dodal autor projektu, architekt David Grulich.

Náklady na školu jsou celkem 238 miliónů korun, z toho 127 miliónů přispěje stát a 10 miliónů Středočeský kraj.

Stavět se mají i další



Ani nová škola však podle údajů aktualizované demografické prognózy v budoucnu stačit nebude. Stavět se bude muset ještě v jiné obci v okolí. Na další školu či dvě menší školy je podle prognóz čas do září 2024.

„Na první pohled to vypadá, že je času dost. Ve skutečnosti ale ani v tomto případě žádný čas nemáme. Musí se okamžitě začít s přípravou. Právě proto obce vytvořily nový dobrovolný svazek obcí Pod Beckovem, jehož hlavní náplní bude vyřešit nedostatek míst ve škole po roce 2024,“ dodal starosta Líbeznic Kupka.