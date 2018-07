fš, Novinky

O tom, jak se ledovec pohybuje, vypovídají snímky pořízené z vesmíru, které na svém webu publikovala americká vesmírná agentura NASA. Ukazují, že se 9. července led přiblížil k vesnici, ale poslední snímky z 20. července naznačují, že se zmrzlá masa posunula směrem na sever – tedy pryč od Innaarsuit.

Britský deník The Independent uvedl, že se ledovec přestal k vesnici pohybovat už před polovinou července, hrozilo ale drolení.

Právě úlomky, které se z ledovce uvolňují a padají do moře, představují největší nebezpečí pro obyvatele Innaarsuit. Pokud by se z 90 metrů vysoké masy utrhl nějaký obzvlášť velký kus ledu, mohla by vesnici ohrozit vlna tsunami.

Už 12. července vyzvaly úřady zhruba 180 obyvatel Innaarsuit k přesunu na vrchol hory, u jejíhož úpatí obec stojí, aby se ochránili před „horou“ z ledu. [celá zpráva]

Snímek z 5. července

FOTO: NASA

Snímek z 9. července

FOTO: NASA

„Obecně takové ledovce, zvlášť když se z nich například odlomí menší kry, značnou hrozbu představují. Vlny vzniklé procesem odlamování mohou být poměrně velké a mohou zaplavit obydlené pobřeží,“ konstatovala glacioložka NASA Kelly Bruntová.

Snímek z 20. července

FOTO: NASA

Když ledovec - který kromě rizika, které představuje, budí pozornost i pro svou fotogeničnost - připlul k vesnici, pravděpodobně se zasekl o mořské dno. Místním obyvatelům pak nezbývalo než doufat, že s ním silný vítr dokáže včas pohnout, aby je masa neohrožovala. K tomu tedy došlo.

Srovnání mezi jednotlivými daty

FOTO: NASA

Kdyby se nakonec situace znovu změnila a opět by hrozilo bezprostřední nebezpečí, jsou dánští záchranáři společně s tamním námořnictvem připraveni provést hromadnou evakuaci obyvatel zcela mimo dané území. Oblast proto nadále monitorují.