„Asi to není moc velké jezero,“ uvedl profesor Roberto Orosei z boloňského Národního institutu pro astrofyziku, který vedl výzkum. Nízkofrekvenční radar Marsis není schopen přesně určit, jak je jezero hluboké či přesněji řečeno jak je silná vrstva vody, ale podle výzkumného týmu má minimálně metr.

„To znamená, že je to skutečně vrstva vody, a ne vrstvička rozpuštěného ledu vyplňující prostor mezi ledem a skálou, jako to mu bývá u některých ledovců na zemi,“ dodal Orosei.

Vědci pomocí radaru zkoumali ledovou čepičku na jižním pólu tvořenou směsí ledu a prachu. Zjistili však něco neobvyklého. V určitých oblastech byl radarový odraz ze spodní části (čepičky) silnější než z povrchu. „To naznačuje přítomnost vody,“ uvedl Orosei.

Získat závěrečný důkaz, že je to jezero, nebude snadný úkol. Roberto Orosei, Národní institut pro astrofyziku

Objev je však nejprve potřeba potvrdit. To vyžaduje opakování měření na jiných místech, kde by se také hledaly podobné odezvy. „Současně je potřeba vyloučit i další možná vysvětlení,“ uvedl Matt Balme z Open University. „Možná by to mohlo vést k uskutečnění další mise na Mars, kdy by se vrtalo v této hlubinné vodní kapse, jako se to dělalo v jezerech pod ledovci na Antarktidě,“ dodal.

Zkoumaná oblast planety Marsu

FOTO: Profimedia.cz

„Získat závěrečný důkaz, že je to jezero, nebude snadný úkol,“ přiznal Orosei. „Bude to vyžadovat robota, který je schopen provrtat 1,5 km ledu,“ dodal. To ale bude složitý technologický problém, který bude potřeba ještě vyřešit.

Už dříve se na povrchu Marsu objevily stopy po tekoucí vodě z minulosti, ale toto je poprvé, kdy se našlo na planetě větší množství vody v tekutém stavu. Vzhledem k nízké teplotě způsobené slabou vrstvou atmosféry se většina vody na Marsu nachází v podobě ledu.

Objev umožní přesnější výzkum



Povrch Rudé planety je pro život, jaký známe my, nevhodný, astrofyzikové a planetární geologové a exobiologové se proto zaměřují na oblasti pod jejím povrchem. „Tam máme dostatečnou ochranu před nebezpečnou radiací a tlak a teplota tam stoupají k vhodnějším úrovním. Hlavně ale umožňují existenci vody v tekutém skupenství, které je základem života,“ řekl BBC Manish Patel z Open University.

Optimisty, kteří už spekulují o brzkém objevu života na Marsu, ale rovnou zchladil: „Nejsme blíže detekování života, ale tento objev nám určil místo, které bychom měli na Marsu zkoumat.“

Aby voda zůstala v tekutém stavu za daných podmínek, kdy led nad ní má teplotu mezi 10 až 30 stupni pod nulou, musí být hodně slaná.