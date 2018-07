Dlouho se mělo za to, že omega-3 mastné kyseliny z rybího tuku účinkují jak v prevenci infarktu a proti předčasnému úmrtí, ale že léčí i další obtíže kardiaků. Nejnovější poznatky vědců ale takovéto závěry nepotvrzují.

Organizace Cochrane Collaboration s ústředím v Londýně a sdružující přes 30 tisíc odborníků z celého světa, kteří provádějí nezávislé lékařské analýzy, provedla rozsáhlou studii se 112 tisíci lidmi. Vyplynulo z ní, že skutečně neexistují důkazy o prospěšnosti omega-3 kyselin na lidské zdraví.

Experti zkoumali a porovnávali celkem 79 náhodně vybraných a nezávislých studií pojednávajících o omega-3 kyselinách. Někteří z účastníků výzkumu, zdraví i nemocní muži a ženy z Evropy, Severní Ameriky, Asie i Austrálie, konzumovali tyto látky prostřednictvím tablet, jiní je měli přímo ve stravě nebo v rybách, margarínu či vlašských ořechách.