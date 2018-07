fš, Novinky

Novou nabídku studijních programů, která studentům umožní vybírat z širokého spektra mezifakultních kombinací, vyhlásí olomoucká univerzita na podzim. Oficiální rozhodnutí platné pro dalších deset let obdržela v závěru minulého týdne.

Autonomie školy

„Institucionální akreditace nám dává možnost zcela autonomně rozhodovat o struktuře a náplni našich studijních programů. To je zvláště důležité v době, kdy se musíme vážně zamyslet nad tím, jaké formy výuky a jaký obsah studia připraví naše absolventy na budoucnost, která na ně bude klást jiné nároky než dnes. V rámci této akreditace povedeme rovněž debatu o větší míře prostupnosti mezi příbuznými obory či charakteru doktorských studií,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller.

Jak doplnila prorektorka Hana Marešová, získaná samostatnost je omezena jen rámcem schválených vzdělávacích oblastí, v nichž je možné studijní programy vytvářet.

„Sami tedy budeme nyní rozhodovat o tom, kolik a jakých studijních programů chceme jako univerzita realizovat,“ řekla.

Sdružené studium

Jednu z hlavních novinek, které inovovaná podoba studijních programů přinese studentům, představuje zejména takzvané sdružené studium, které rozšiřuje studijní nabídku napříč všemi osmi fakultami.

„Student si ke svému hlavnímu studijnímu plánu – tzv. maior – bude moci zapsat ještě vedlejší – tzv. minor –, a vystudovat tak zcela odlišné studijní programy. Teoreticky tedy může studovat například chemii a k tomu zvládnout na výborné úrovni alespoň jeden světový jazyk, což mu umožní uplatnit se v budoucnu třeba v zahraničních laboratořích,“ objasnila Marešová.

Mezifakultní oborové kombinace mají podle ní na UP tradici, nyní se jejich spektrum ale značně rozšíří.

„Uplatnění absolventa v současné společnosti dnes vyžaduje jiný způsob studia než dříve. V dnešní globalizované digitální společnosti nelze uspět pouze s přísně zacíleným oborovým zaměřením, kromě oboru samotného je třeba zvládnout řadu dalších kompetencí,“ poznamenala.

Univerzita požádala NAÚ o akreditaci pro 22 oblastí vzdělávání, do nichž zařadila všechny studijní programy, které dosud nabízí. Akreditaci obdržela pro 21 programů. Pokud by škola podala odvolání, a přesto by onen jeden program institucionální akreditace neobdržel, neznamená to, že se nebude nadále realizovat. To i nadále umožňuje dřívější programová akreditace.

Jestliže ta či ona univerzita o institucionální akreditaci nepožádá nebo ji nedostane, musí stejně jako dosud žádat o akreditaci pro jednotlivé studijní programy NAÚ.

O novou akreditaci, kterou od roku 2019 zavádí loňská novela vysokoškolského zákona, zažádala UP, druhá nejstarší česká univerzita, loni v prosinci. Souhlasné stanovisko NAÚ obdržela jako třetí veřejná vysoká škola po UK a MU. [celá zpráva]

