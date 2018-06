mcm, Novinky, Právo

Postupné prodlužování dnů ukazuje nová studie v americkém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, jejímž autorem je tým vedený profesorem Stephenem Meyersem z americké University of Wisconsin-Madison.

Příčinou nepatrně delších dnů je podle badatelů oddalování Měsíce od planety Země, což vede ke zpomalování rotace zeměkoule. Oddalování obou těles probíhá v současnosti tempem 3,82 centimetru za rok.

Takže za dvě stě miliónů let se luna vzdálí o – z hlediska kosmu – nepatrných 7640 kilometrů, jenže i to postačí k výraznému prodloužení pozemského dne.

V dobách, kdy byl Měsíc naopak blíže, se Země otáčela rychleji, tudíž i pozemský den byl kratší. Před 1,4 miliardy let trval pouhých 18 hodin.