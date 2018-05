Nechceme sliby, ale závazný plán zvyšování mezd, tvrdí zástupci učitelů

Politici by měli přijmout místo slibů závazný a kontrolovatelný plán na zvyšování platů pedagogů. Více peněz by mělo jít nejen na tarifní platy, ale i na osobní ohodnocení, školy by rovněž neměly být zatěžovány byrokracií. Představitelé učitelských organizací na to v pondělí apelovali při veřejném slyšení v Senátu k odborářské petici za kvalitní podmínky ve vzdělávání.