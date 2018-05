Josef Koukal, Právo

„Z mého pohledu je to varianta neefektivní. Mám za to, že dítě má nastupovat do mateřské školy, až když je dost zralé, aby bylo připraveno do školky nastoupit,“ konstatoval v televizi Prima na adresu zákona, který prosadila jeho předchůdkyně Kateřina Valachová (ČSSD).

Plaga však připomněl, že už dnes je v mateřinkách 45 tisíc dětí do tří let. „Jistě jsou děti, které mohou od dvou let do školky chodit, ale řadě dětí je v té době lépe u matky. Zákon byl špatný,“ dodal ministr.

Pro příští rok 15 procent

Zeman před dvěma lety vyhověl námitkám Svazu měst a obcí. Právě pro obecní rozpočty by plošná rezervace míst pro děti od dvou do tří let znamenala neúměrnou finanční zátěž.

„Absolutní povinnost, kdy každé dvouleté dítě by mělo mít připravené místo ve školkách, by obce a města stála odhadem 25 miliard korun. Bylo by potřeba zhruba pět tisíc nových učitelek v mateřských školách. To je naprosto nereálné a hlavně zbytečné,“ uvedl v diskuzi s Plagou člen sněmovního výboru pro vzdělání a mládež, šéf STAN Petr Gazdík

Jako jeden z navrhovatelů předlohy, která má povinnost zrušit, je přesvědčen, že případné zvýšení poptávky po místech ve školkách pro děti mladší tří let jsou obce schopny řešit samy. „Když starosta a zastupitelstvo vidí, že je populační boom, můžou zřídit dětskou skupinu, zvětšit školku,“ doplnil Gazdík.

Naopak povinnost školek vzít tříleté od letoška platit bude.

Oba debatéři se shodli, že rychlejšímu růstu platů ve školství neprospělo, když loni neprošel kariérní řád učitelů. „Měl spoustu chyb, ale motivoval třídní učitele nebo ty, kteří pracují jako poradci,“ podotkl Gazdík s tím, že příplatky, jimiž mohou ředitelé práci pedagogů ohodnotit, jsou směšně malé.

„Průměrný příplatek ve Zlínském kraji je 81 korun. Učitelé mají průměrný plat rovnající se nástupnímu platu prodavačky v Lidlu, jsou drceni byrokracií a neustálými změnami. Už nevěří, že něco nového přijde,“ dodal poslanec. Průměrný plat ve školství dosahuje kolem 31 tisíc korun. Některé řetězce oznámily zvýšení platů téměř k třiceti tisícům.

Plaga souhlasil, že kariérní řád obsahoval dobré prvky, které by vytvořily učitelům, výchovným poradcům či metodikům prevence prostor, aby mohli víc času věnovat nadaným. Potvrdil, že vláda chystá pro příští rok ve školství zvýšení tarifů o 10 procent a dalších pět procent i růst odměn.

„Fotek se nebojte“

Zvýšení ochrany osobních údajů, které od pátku začne platit v rámci nové evropské legislativy (GDPR), zatíží sice školy další administrativou, astronomických pokut za nedodržení předpisů se však jejich zřizovatelé obávat nemusejí. Ačkoli zákon umožňuje ukládat za porušení zákona až půlmiliardové pokuty, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů slibuje, že při udělování takových sankcí zůstane u dosavadní praxe.

Sněmovna bude přesto hlasovat o celkovém snížení pokut pro obce a školy. „Bylo by to uklidňující, byť šéfka ÚOOÚ řekla, že tu praxi, kdy zatím udělili nejvyšší sankci samosprávě ve výši 80 tisíc korun, měnit nebude,“ řekl Plaga.

Podle Gazdíka se kolem GDPR šíří zbytečná hysterie. „Není to tak, že když někde uveřejníte fotografii žáků, budete muset masivně mazat školní facebooky a internetové stránky, a pokud ne, dostane škola půlmiliardovou pokutu. To jsou naprosté nesmysly,“ podotkl. „Pouze by tam neměla být konkrétní jména. Že je 6. A na výletě, je v pořádku, ale že Pepíček Novák na fotografii jí zmrzlinu, to už by tam být nemělo,“ dodal poslanec.