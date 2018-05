ESA sestavila první ze tří modelů vozítka ExoMars. Jde o takzvaný Structural Thermal Model, který bude sloužit k ověření designu. Je třeba zajistit jeho zvládnutí cesty vesmírem i správnou funkčnost na Marsu. Kromě toho se sestaví ještě další dvě vozítka, jedno z nich skutečně poletí, další bude sloužit operátorům na Zemi.

Zařízení zkonstruované firmou Airbus Defence and Space, což je divize společnosti Airbus se sídlem v britském městě Stevenage severně od Londýna, se přesunulo na testování do francouzského města Toulouse.

After 7 years of design and development work (and even more for some of my colleagues) the @ESA_ExoMars Rover STM left @AirbusSpace Stevenage this morning for its test campaign in Toulouse. Cracking effort, team! Now fingers crossed for the test! 🤞 pic.twitter.com/qYl02pVaWl