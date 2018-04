Do roku 2021 vzroste počet učitelů o 10 procent, hlásí ministerstvo

Počet učitelů ve školách by dle ministerstva školství mohl v příštích třech letech narůst asi o deset procent. Vyplývá to z odůvodnění návrhu nařízení vlády k zavedení nového financování regionálního školství, které bude platit od příštího roku. Materiál zveřejnilo MŠMT na webu v systému připravované legislativy. V roce 2021 by ve školách, které zřizuje obec nebo kraj, mohlo být 102 300 pedagogů, což je o 9300 více než loni.