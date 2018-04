fš, Novinky

Situace v profesích nábytkářského průmyslu začíná být kritická. Přestože produkce tradičního tuzemského oboru meziročně opět narostla na celkových 44,7 miliardy a růst pokračuje již sedmým rokem za sebou, počet absolventů truhlářských a čalounických oborů vykazuje napříč všemi obory vůbec nejvyšší pokles, upozorňují spolky.

Z analýzy podnikatelů v nábytkářství, kterou zpracovala AMSP ve spolupráci s KČN a CČD, vyplývá, že se daří exportu v odvětví nábytku, který od roku 2012 stoupl z 16,1 na rekordních 27,3 miliardy korun v roce 2017. Hlavní vývozní destinací je Německo, kam směřuje 29 procent vývozů, s velkým odstupem následuje Slovensko a Francie.

Ačkoli průměrné mzdy v nábytkářském odvětví zaostávají za celkovým průměrem mezd v ČR o čtvrtinu, přesto rostou, a to z 20 719 korun v roce 2016 na 22 337 Kč v roce minulém.

Oživení praktické výuky na ZŠ

Přes pozitivní zprávy ale trvale klesá počet absolventů. V oboru truhlářském došlo meziročně k pětiprocentnímu propadu absolventů na 792 lidí. V porovnání s rokem 2005, kdy končilo 2596 truhlářských učňů, se jedná o pokles o 69 procent.

Podobná situace je v oboru čalounickém, kde sice došlo k meziročnímu nárůstu z 25 na 32 absolventů, ale od roku 2005 zaznamenáváme pokles o 80 procent. V obou případech přitom dochází k rapidnímu poklesu míry nezaměstnaných absolventů.

AMSP proto společně se svými profesními partnery usiluje o oživení praktické výuky v moderním pojetí v základních školách. Jejich Iniciativa je založena na snaze rozšířit výuku ZŠ o praktické činnosti založené na manuální zručnosti, kombinované s využíváním výpočetní techniky a nových technologií.

„Cílem je nejen posílení elementární ruční dovednosti žáků, ale i snaha vzbudit přirozený zájem o technické obory, které jsou základem tuzemské ekonomiky, a ukázat dětem, jak lze profesní zručnost provázat s digitálními nástroji 21. století,“ uvádí AMSP ČR.

„Stav u nábytkářů do určité míry kopíruje ostatní obory. Ze škol vycházejí studenti nepřipraveni pro budoucí profese. Výsledkem je to, že firmy z nábytkářského odvětví dnes hromadně přeškolují vysokoškoláky pro manuální práci ve výrobě. Totéž se děje ve strojírenském či elektro průmyslu. Pokud chceme tento trend změnit, je třeba začít pracovat s dětmi již v základních školách,“ konstatoval předseda asociace Karel Havlíček.

Průzkum: Lidé si přejí návrat dílen

To, že se nejedná pouze o zájem ekonomický, ale celospolečenský, vyplývá z průzkumu výzkumné agentury Ipsos na vzorku 1050 lidí, který proběhl v polovině letošního března. Z něj vyplynulo, že 93 procent Čechů si přeje znovuzavedení praktické výuky (dílen) jakožto povinného předmětu, přičemž 65 procent s návrhem AMSP ČR rozhodně souhlasí, 28 procent spíše souhlasí. Pouze pět procent respondentů se staví proti.

Devět lidí z deseti je současně přesvědčeno, že se díky praktické výuce zvýší zájem o technické obory, přičemž u 51 % Čechů je to rozhodné přesvědčení, 39 % spíše souhlasí, 7 % populace s tvrzením nesouhlasí.

Co se týká zvýšení podpory a prestiže oborů, stejně tak zapojení více firem do vzdělávání, Klastr českých nábytkářů rozšířil svoji spolupráci se středními odbornými školami a vyhlásil soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář. Cech čalouníků a dekoratérů již sedm let pod záštitou ministerstva školství pořádá Mistrovství ČR žáků oboru čalouník s mezinárodní účastí. Letos se uskuteční v listopadu v Brně.

„Čalouněný nábytek ve všech svých formách provází člověka od narození po celý život v soukromí, v práci i veřejném interiéru. Aby tomu bylo i nadále, je potřeba získat nové následovníky, čalouníky-dekoratéry, znalé klasického řemesla i nových materiálů a technologií včetně zpracování pomocí CNC strojů,“ uzavřela Helena Prokopová, cechmistrová CČD.