Babiš slíbil studentům, že přidá 30 miliard do školství

Rozpočet školství by se v příštím roce měl zvýšit o 30 miliard korun. Po pátečním jednání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) to uvedli zástupci vysokoškolských a středoškolských studentů, předseda vlády to podle jejich slov slíbil. Debatovali totiž o rozhodnutí přesunout letos 400 miliónů Kč z resortu školství na slevy v jízdném. Studenti s tím nesouhlasí, Babiš na daném kroku trvá.