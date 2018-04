Revoluční raketoplán pro turisty překonal rychlost zvuku

Soukromá společnost Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona oznámila, že její vesmírná loď Virgin Space Ship Unity určená pro placené turistické výlety do vesmíru ve čtvrtek úspěšně dokončila svůj první nadzvukový, raketově poháněný let. Test se uskutečnil tři a půl roku poté, co sesterskou loď během tehdejšího zkušebního letu zničila nehoda a usmrtila jednoho pilota.